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لبنان

توقيف رئيس بلدية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-02-2024 | 12:50
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أفادت معلومات عن توقيف رئيس إحدى البلديات في قضاء الكورة اثر تورّطه في ملف تزوير رخصة بناء على كشف فني مزور.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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