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لبنان

إطلاق نار على عدد من المحلات في طرابلس.. ماذا حصل هناك؟

Lebanon 24
12-02-2024 | 13:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بإقدام ملثمين اثنين على متن دراجة نارية بإطلاق النار من رشاش حربي على عدد من المحلات في محلة شارع المعارض في طرابلس واصابة سيارات في المحلة، ثم لاذا بالفرار".
 

واشارت الى أن "الاضرار اقتصرت على الماديات من دون وقوع اصابات بشرية".
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كما لفتت الى ان "اسباب اطلاق النار لا تزال مجهولة".
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