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لبنان

عند طريق الميناء.. هذا ما جرى في محيط مبنى "سيتي كومبلكس"!

Lebanon 24
12-02-2024 | 13:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت المدعو "خ.د" وشقيقه "ر.د" في محيط مبنى "سيتي كومبلكس" عند طريق الميناء واحالتهما الى التحقيق. 

وأشارت الى أن أسباب التوقيف لم تعرف بعد.
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طريق الميناء

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