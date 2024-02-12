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لبنان

معلومات جديدة عن المستهدف بضربة بنت جبيل.. من هو محمد علوية؟

Lebanon 24
12-02-2024 | 13:28
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ذكر تقرير نشرته منصة "بلينكس" تفاصيل جديدة عن حادثة محاولة اغتيال العدو الإسرائيلي القيادي في "حزب الله" محمد علوية عبر استهداف سيارته في منطقة بنت جبيل، اليوم الإثنين.
 
وقال التقرير إن علوية تعرض لإصابة مباشرة، وسيخضع على أثرها لعمليات جراحية لبتر يده وساقه لتأثرهما بالإصابة.
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وأوضح التقرير أن علوية هو "رابط حزب الله" في منطقة مارون الراس الحدودية، مشيراً الى أنه لا يتولى أي مهام أمنية ضمن التنظيم، كما أنه ليس عضواً في قوة الرضوان التابعة للحزب، ولا يحمل صفة عسكرية.
 
وعن الدور الذي يقوم به علوية في "الحزب"، فقد أشار تقرير "بلينكس" إلى أنه "مسؤول اجتماعي في منطقته، ومكلف من الحزب بمتابعة الشؤون الاجتماعية والشعبية".
 
تقول المنصة أيضاً أنه بعد قصف السيارة في بنت جبيل، تمت إزالة اللوحات الخاصة بها عنها فوراً، تفاديا لتصويرها أو أخذ الرقم المكتوب عليها، موضحة أن علوية كان في طريقه إلى منزله في بلدة مارون الراس لحظة استهدافه.
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