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لبنان
اتحادات ونقابات النقل البري وافقت على مسودة مشروع تعرفة النقل الجديدة
Lebanon 24
12-02-2024
|
13:40
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عقد رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا برئاسة بسام طليس في مقر الإتحاد العمالي العام.
وكانت الجلسة بحسب بيان، "للاطلاع على مسودة مشروع تعرفة النقل الجديدة والتي تم إعدادها من قبل المديرية العامة للنقل البري بناء لتوجيهات وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية".
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وبعد الإطلاع على المشروع وما تضمنه من أرقام بناء لعناصر الكلفة التي تتكون منها التعرفة، قرر المجتمعون وبالاجماع "توجيه الشكر لوزير الأشغال العامة والنقل على مبادرته وتوجيه الإدارة المختصة اعداد المشروع. ووافقوا بعد المناقشة المستفيضة للأرقام والمسافات والأسعار على مشروع القرار مع بعض التعديلات الهامة التي تناسب السائقين والمواطنين".
وشدد المجتمعون على "إيجابية الخطوة من قبل الوزير حمية"، آملين أن "تترافق مع البدء بتطبيق قانون السير لجهة قمع التعديات: مزور - خصوصي- تطبيقات وهمية - درجات نارية وعمالة أجنبية وغيرها، فور توقيع القرار والإعلان عنه وبدء سريانه".
وكلف المجتمعون طليس "مراجعة وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات لجهة إصدار قرار التعرفة والبدء بتطبيق الإجراءات لحماية السائقين الشرعيين وذلك لمصلحة المواطن والسائق والانتظام العام".
وطلب المجتمعون من "السائقين العموميين الشرعيين الإلتزام بقرار التعرفة فور صدورها".
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