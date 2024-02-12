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لبنان

وفاة القاضي نادر منصور إثر ذبحة قلبية

Lebanon 24
12-02-2024 | 14:05
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توفي مساء اليوم الاثنين، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر منصور.

وأفادت قناة "الجديد" بأن القاضي منصور توفي نتيجة ذبحة قلبية مفاجئة.
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لبنان

تعازي ووفيات

نادر منصور

وفاة

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