الجيش يداهم منزلاً في الشراونة.. هذا ما قام به صاحبه

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة من الجيش داهمت منزل المدعو "و. ج" في محلة الكيال- الشراونة واوقفته على اثر اطلاق نار على راعي مواشي من آل "ص." من مدينة بعلبك.

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