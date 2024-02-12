برئاسة علامة.. وفد نيابي وصل إلى بروكسل

Advertisement

وصل وفد لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية ولجنة الصداقة مع الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل اليوم، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب الدكتور فادي علامة، ويضم النواب: سيمون أبي رميا وسليم الصايغ والياس الخوري، يرافقهم سفير لبنان في بلجيكا فادي حاج علي.ويستهل الوفد لقاءاته مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي، حيث سيتم التركيز على ملف النازحين السوريين في لبنان، اضافة إلى عرض أخطار تعليق تمويل وكالة الاونروا وانعكاس هذا الاجراء على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.