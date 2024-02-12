سلب بقوّة السلاح.. هذا ما حصل على طريق راسمسقا البحري!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "مجهولين اعترضوا طريق أحد المواطنين لدى مروره على طريق راسمسقا البحري وسلبوه دراجته النارية بقوة السلاح ثمّ فروا الى جهّة مجهولة".







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