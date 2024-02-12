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لبنان

سلب بقوّة السلاح.. هذا ما حصل على طريق راسمسقا البحري!

Lebanon 24
12-02-2024 | 14:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن "مجهولين اعترضوا طريق أحد المواطنين لدى مروره على طريق راسمسقا البحري وسلبوه دراجته النارية بقوة السلاح ثمّ فروا الى جهّة مجهولة".


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راسمسقا

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