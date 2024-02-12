شهداء وغارات مكثفة.. هذا ما يجري في الجنوب

اشتعلت جبهة الجنوب مساء اليوم الأثنين، حيث نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة من الغارات على عدة بلدات جنوبية، كان آخرها على محيط الوزاني، وعلى خراج طلوسة لجهة وادي السلوقي.

وأفادت مندوبة "لبنان24" بسقوط 3 شهداء إثر الإستهداف الإسرائيلي لبلدة طلوسة قضاء مرجعيون، قرب مركز الاسعاف.

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وقد نعى "حزب الله" في بيان له، "الشهيد حسين جميل حاريصي "ساجد"، مواليد عام 1994 من بلدة طلوسة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما قصفت قوات العدو بالمدفعية أطراف مجدل زون، وألقت قنابل مضيئة في قرى القطاعين الغربي والأوسط، فيما نفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارتين على جبل بلاط وغارتين على الصالحاني.

وتداول على وسائل التواصل الاجتماعي أن العدو الإسرائيلي، أغار على بلدة قبريخا، الا أن الخبر غير صحيح بحسب مندوبة "لبنان24".