عشية ذكرى 14 شباط.. صور للرئيسين رفيق وسعد الحريري في وسط بيروت

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رفعت في بيروت، صور عملاقة للرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله سعد الحريري مساء اليوم، وقبل ٤٨ ساعة على ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، تحت عنوان:" ما حدا أكبر من بلدو و أبناء الضنية الأوفياء".ونصبت الصور في ساحة الشهداء، كما انتشرت مجموعة أخرى على أبواب العاصمة بيروت. (الوكالة الوطنية)