Advertisement

لبنان

عشية ذكرى 14 شباط.. صور للرئيسين رفيق وسعد الحريري في وسط بيروت

Lebanon 24
12-02-2024 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1163592-638433755313324198.jpg
Doc-P-1163592-638433755313324198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفعت في بيروت، صور عملاقة للرئيس الشهيد رفيق الحريري ونجله سعد الحريري مساء اليوم، وقبل ٤٨ ساعة على ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، تحت عنوان:" ما حدا أكبر من بلدو و أبناء الضنية الأوفياء".
Advertisement

ونصبت الصور في ساحة الشهداء، كما انتشرت مجموعة أخرى على أبواب العاصمة بيروت. (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2024-02-12
16:56 | 2024-02-12
16:55 | 2024-02-12
16:53 | 2024-02-12
16:00 | 2024-02-12
14:24 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24