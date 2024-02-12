"حزب الله" ينعى شهيداً من بلدة طلوسة

نعى "حزب الله" في بيان، مساء اليوم، "الشهيد حسين جميل حاريصي "ساجد"، مواليد عام 1994 من بلدة طلوسة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".





وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة المعادية على بلدة طلوسة، مساء اليوم، أوقعت 3 شهداء.

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