تقدّم العلاقات الإيرانيّة- السعوديّة يُخفف "التشجنات" اللبنانيّة

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كتب علي ضاحي في"الديار": تكشف اوساط سنية واسعة الإطلاع على تحركات سعد الحريري، ان الحلقة الضيقة "الموثوقة" والمحيطة بسعد الحريري تواصلت مع عدد من كبار القيادات، ومهدت للزيارة الحريرية الجديدة، وقد سمعت هذه الشخصيات الرفيعة سنياً ومسيحياً وشيعياً، ان عودة الحريري مشفوعة بتبدل اقليمي ودولي.في المقابل، تؤكد الاوساط السنية ان لقاءات الحريري ستكون كثيفة على المستوى السني الحزبي والشعبي والديني والنيابي، ولكن كل الاوساط السنية تترقب موقف الرياض من الحريري وعودته.وعلى مقلب محور المقاومة وقوى 8 آذار، تؤكد اوساط بارزة في محور المقاومة ان هذا الفريق ينتظر كغيره من القوى المحلية معرفة طبيعة الموقف السعودي من عودة الحريري ومستقبله السياسي. وتصف العلاقة مع الحريري بأنها عادية ، وربما يكون هناك دراسة للموقف ومعرفة اذا كان هناك من مصلحة داخلية لأي لقاء معه. علماً ان الحريري قد يكون له لقاء مع الرئيس نبيه بري الذي بطبيعة الحال "قائد" في هذا المحور ويمثله.وتكشف الاوساط ان التقدم في العلاقة الايرانية- السعودية جيد، ولكنه محصور في الملف الديبلوماسي والعلاقة بين البلدين، ولكن لهذه العلاقة انعكاس ايجابي على الداخل اللبناني ويخفف "التشنجات".وعن علاقة السعودية بحزب الله، تكتفي الاوساط السنية بالقول انها علاقة لا سلبية ولا ايجابية، وقد يكون هناك انخفاض محدود للتشنجات السعودية تجاه الحزب بعد التواصل مع ايران.