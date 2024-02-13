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لبنان

حزب الله ينعي شهيدًا جديدًا

Lebanon 24
13-02-2024 | 00:24
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسين ترمس "هلال" مواليد عام 1991 من بلدة طلوسة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
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