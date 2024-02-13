آخر التطورات جنوبًا: إطلاق صلية صواريخ من لبنان ووقوع إصابات في مستوطنة اسرائيلية!

أطلق العدو الاسرائيلي فجر اليوم، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".



Advertisement وأفادت تقارير أولية عن وقوع إصابات في مستوطنة كريات شمونه بعد سقوط صواريخ من لبنان باتجاه هدف في إصبع الجليل، بحسب ما أفادت مراسلة "سكاي نيوز".

وحلق الطيران الاستطلاعي صباحا فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، وأطلق القنابل المضيئة ليلا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق وفوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وقصف الجيش الاسرائيلي المنطقة الواقعة بين رميش ويارون وأطراف الناقورة ناحية الطباسين بقذيفتين من العيار الثقيل واطراف الجبين ويارين، كما أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو يقوم بتمشيط بالاسلحة الرشاشة بلدة الوزاني.

وأعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، أن "‏مجاهديها استهدفوا عند الساعة 07:45 من صباح يوم الثلاثاء 13-02-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة".

وأضافت في بيان آخر أنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 13-02-2024 *التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

وكان الطيران الحربي نفذ ليل أمس، سلسلة غارات استهدف فيها عددا من البلدات في القطاعين الغربي والاوسط، حيث ارتقى شهيدان لـ "سرايا القدس" بالغارة قبيل منتصف الليل على بلدة طيرحرفا. كما ارتقى شهيدان لـ "المقاومة الاسلامية" في الغارة على اطراف بلدة طلوسة.

كما اغار على وادي السلوقي وأطراف قبريخا وجبل بلاط في القطاع الغربي.

وتعرضت قرابة العاشرة من ليل امس، أطراف بلدات رامية والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف ورميش لقصف مدفعي.

يذكر ان العدو يستعمل اشد انواع الاسلحة التدميرية المحرمة دوليا، والتي تلحق الاضرار المادية في دائرة واسعة للامكنة المستهدفة مخلفة نوعا من الرماد الاسود الذي يسبب التلوث والأمراض الجلدية وضيق التنفس.