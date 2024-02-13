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لبنان

في البداوي.. اشكال وقنابل

Lebanon 24
13-02-2024 | 00:35
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وقع اشكال مساء أمس في منطقة جبل البداوي تخلله القاء قنابل سمع دوي انفجارها في بعض احياء مدينة طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعثر صباح اليوم على قنبلة غير منفجرة بالقرب من محل للاطارات في المنطقة المذكورة. وعلى الفور قطعت الطريق وعمل الخبير العسكري على تفجيرها في مكانها بعد ان تم تحذير السكان بفتح النوافذ.
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