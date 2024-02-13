في البداوي.. اشكال وقنابل

Advertisement

وقع اشكال مساء أمس في منطقة جبل البداوي تخلله القاء قنابل سمع دوي انفجارها في بعض احياء مدينة طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعثر صباح اليوم على قنبلة غير منفجرة بالقرب من محل للاطارات في المنطقة المذكورة. وعلى الفور قطعت الطريق وعمل الخبير العسكري على تفجيرها في مكانها بعد ان تم تحذير السكان بفتح النوافذ.