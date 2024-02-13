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لبنان

دعوى قضائية ضد نائب بقاعي وهذا ما فعله

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-02-2024 | 01:15
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يتحضر عدد من المحامين الذين يأخذون على عاتقهم الدفاع عن حقوق المودعين ضمن "جمعية المودعين اللبنانيين"، لتقديم شكوى قضائية ضد نائب بقاعي كان له تصريح قبل أيام قال فيه أنه سوف يتم شطب الودائع، مضيفا "سوف أتحدث بكل صراحة كما عاهدتكم دائماً، ولدي معلومات أن كل الودائع فوق الـ ١٠٠ ألف دولار سوف تشطب".
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المحامون سوف يطلبون رفع الحصانة النيابية عن هذا النائب لكي يتسنى لهم مقاضاته حول مصدر معلوماته، ولمعرفة إن كانت هذه المعلومات من مصادر وزارية أو مصرفية أو من اي مصدر آخر وذلك لكي تستطيع الجمعية أن تواجه مؤامرة الشطب إن كان هناك مَن يسعى الى تمريرها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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