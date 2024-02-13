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لبنان

"القوات" تعمم على نوابها وقيادييها: تعاملوا بايجابية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-02-2024 | 01:30
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بالرغم من الخلاف المعروف بين تيار "المستقبل" والنواب المحسوبين عليه من جهة و"القوات اللبنانية" من جهة، يبدو أن هناك قرارا واضحا بعدم تفعيل هذا الخلاف، بل على العكس طيّ صفحته خلال المرحلة المقبلة حتى لو لم يحصل اي لقاء او تواصل مباشر بين الطرفين.
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وتُفيد مصادر مطلعة أن "القوات اللبنانية" أبلغت نوابها  وقيادييها والناشطين فيها بضرورة التعامل بإيجابية مع زيارة الرئيس سعد الحريري الحالية الى بيروت، وهذا ما سيظهر بشكل علني اذ ستتقصد "القوات" التعامل بإيجابية مطلقة مع الحريري و"تيار المستقبل" بإعتباره حليفاً سياسياً كامل الاوصاف وأحد اركان "قوى الرابع عشر من اذار".
وترى المصادر أن "القوات" لا تريد ان تكون في موقع الخصم للحريري لا بل ستسعى الى ترطيب الأجواء معه، الامر الذي قد يكون عائداً الى رغبتها في استقطاب النواب السنّة الذين يدورون في فلكه في اطار معركتها السياسية والرئاسية مع "حزب الله" والتي تحتاج خلالها لدعم كتل نيابية جديدة.

المصدر: لبنان 24

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