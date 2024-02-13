هل ستدفع كهرباء لبنان للمواطنين ثمن كهرباء "الطاقة الشمسية"؟

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قال مصدر هندسي في "مؤسسة كهرباء لبنان" إن كل ما يُحكى عن بدء المؤسسة بتركيب عدادات جديدة للمواطنين في بيروت وجبل لبنان وكافة المناطق من أجل الإستفادة من إنتاجهم في الطاقة الشمسية ورد الفائض من الطاقة على الشبكة الرئيسية للإستفادة منها في أوقات الليل أو حصول مقاصة بين ساعة المواطن الكهربائية ومؤسسة كهرباء لبنان وتقاضي المواطن أموالا كثمن للطاقة الذي ردها على الشبكة، غير منطقي ولا يسري فنياً وتقنياً.وقال: لكي يكون الرد على الشبكة مفيداً، يجب أن تكون التغذية الكهربائية على الشبكة أقله ١٨ ساعة من أصل ٢٤ ساعة والأنسب أن تكون ٢٤/٢٤ لكي يكون لهذا المشروع جدوى . إذا إفترضنا أن التغذية الكهربائية كانت حوالى ١٨ ساعة يومياً، وسجلت الأرباح للمواطن يجب أن يتقاضاها من مؤسسة كهرباء لبنان كل آخر شهر ثمن الطاقة التي ردها على الشبكة ، فمن أين ستؤمن الأموال لآلاف المواطنين؟وختم قائلا: "كل هذا المشروع غير وارد أبداً قبل تأمين الكهرباء لفترة اربع وعشرين ساعة على اربع وعشرين، والضجة المثارة بشأنه هذه الفترة مجرد حكي بحكي."