جريحان في انقلاب سيارة قرب حاجز المدفون

أدى انقلاب سيارة قبل حاجز المدفون باتجاه طرابلس الى سقوط جريحين عملت فرق الاسعاف على نقلهما الى المستشفيات للعلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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