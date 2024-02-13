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لبنان

جريحان في انقلاب سيارة قرب حاجز المدفون

Lebanon 24
13-02-2024 | 01:29
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أدى انقلاب سيارة قبل حاجز المدفون باتجاه طرابلس الى سقوط جريحين عملت فرق الاسعاف على نقلهما الى المستشفيات للعلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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