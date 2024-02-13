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لبنان

في لبنان.. تحذير من إغتيال هؤلاء!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-02-2024 | 02:15
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علّق مصدر سياسيّ على الإستهداف الذي طال منطقة جدرا - إقليم الخروب، السبت، حيث تم إستهداف أحد المسؤولين بحركة "حماس" ويدعى باسل الصالح، وقال عبر "لبنان24": "بكل صراحة، يجب القول إنه على كل شخصٍ يرى نفسه مستهدفاً أو لديه صفة تجعله عرضة للخطر سواء من التنظيمات الفلسطينية أو أي فصيل مقاوم آخر، أن يتجنب المناطق السكنية والآمنة، لما في ذلك من مخاطر جمّة".
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المصدر قال إنّ ما حصل يوم أمس يحتاج إلى قراءة سريعة على المستوى الأمني، وقال: "حذار من خروقات في صفوفنا، وهذه الحرب التي نعيشها من أحقر الحروب وأخبثها".

المصدر: لبنان 24

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