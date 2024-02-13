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لبنان

هل يعود تلفزيون المستقبل؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-02-2024 | 03:15
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توقعت مصادر متابعة أن يعاود تلفزيون المستقبل بثه المباشر في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث سيعمد وككل عام الى نقل وقائع قراءة الفاتحة من على الضريح، على وقع بث الاغاني الوطنية والاغاني الخاصة بالمناسبة، ليعود بعدها الى قطع ارساله والاكتفاء ببث البرامج القديمة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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