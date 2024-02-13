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لبنان

منخفضان جوّيان نحو لبنان: أمطار وعواصف وثلوج.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة

Lebanon 24
13-02-2024 | 01:56
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منطقة من الضغط الجوّي المنخفض تنحرف نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، فتنقلب الرياح الى جنوبية غربية، ويصل منخفض جوي من اليونان نحو لبنان وسوريا وفلسطين وشمال الاردن، وتتمركز الامطار على الساحلَي السوري واللبناني، بخاصة طرطوس واللاذقية، البترون، جبيل، جونية، بيروت،  الدامور، الجية، صيدا وصور، النبطية، جزين، مرجعيون، بنت جبيل، مناطق المتن ( ساحلا وجبلاً)،مناطق كسروان وجبيل (ساحلاً وجبلاً)، وقد تتراوح فيها نسبة الهطولات بين صباح الاربعاء و يوم الاثنين المقبل 85 الى 110 مم، امّا المناطق الشمالية: عكار وزغرتا وبشري والبقاع، حوران وشمال الاردن فلها الحصة الثانية من الامطار بمعدّل يتراوح بين 30و 75مم.
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أضاف: "يبدأ تأثير الامطار على لبنان اعتباراً من ليل الثلاثاء وتشتد تدريجياً يوم الاربعاء، وتكون متقطّعة في بعض الأوقات مع عواصف رعدية وتساقط لحبّات البرَد. اذاً منخفض متوسط الفعالية امطاره بين المتوسطة والغزيرة، سيؤثر على المنطقة حتى مطلع الاسبوع المقبل يتخلله انفراجات بنسبة 60%، وتتساقط الثلوج فوق 1900 متر."

هذا وضرب منخفض طوفاني دول الخليج نتج عنه تشكل للسيول الجارفة والفيضانات وحجارة البرد التي توزعت بين دبي ورأس الخيمة والعين مسببة اضراراً جسيمة بالسيارات وتمركزت السحب الركامية فوق عُمان وضربت الامطار البلاد وجرفت السيول السيارات والشاحنات واخترقت المنازل وقطعت الطرقات.



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