سوريون يدعون على سمير جعجع

تقدم المحامي أحمد حمادة بوكالته عن عدد من السوريين الذين تعرّضوا للضرب بتاريخ 20 أيار 2021 في منطقة نهر الكلب- كسروان، أثناء توجّههم الى السفارة السورية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور ضد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وإبراهيم ميشال الصقر بجرائم تأليف عصابة ومحاولة قتل. وقد حدّد القاضي منصور جلسة بعد غدٍ الخميس 15 شباط الجاري للمباشرة في التحقيق. (الوطنية للاعلام)

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