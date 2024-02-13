ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول

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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 15 الف ليرة والمازوت 18 الف ليرة والغاز 3 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.588.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.628.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.585.000 ليرة لبنانيةالغاز: 937.000 ليرة لبنانية