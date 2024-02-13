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لبنان

هجوم باسيل المتجدد على الصلاحيات: رسالة الى "حزب الله" بغلاف حكومي!

ايناس كريمة Enass Karimeh

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Lebanon 24
13-02-2024 | 04:00
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لا يزال "التيار الوطني الحُرّ" يسعى بشكل حثيث لإحداث ضغط على الحكومة اللبنانية والرئيس نجيب ميقاتي بهدف منعه من أداء واجباته وممارسة المهام الدستورية للحكومة بحجة عدم أحقيّته في ذلك في ظلّ غياب رئيس للجمهورية الأمر الذي يريد تصويره رئيس "التيار" جبران باسيل على أنه تعدٍ على صلاحيات المسيحيين عموماً.
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ينشط "التيار" اليوم على خطّ البحث المستمرّ بهدف إيجاد حلفاء جدد له في ظلّ انعدام قدرته على التواصل بعُمق مع أي طرف سياسي، حيث أن علاقته بمختلف القوى لا تتجاوز السطحية على المستوى السياسي كالمعارضة من جهة والوسطيين من جهة أخرى وحتى قوى 8 آذار، أي حلفاءه التقليديين الذين باتوا اليوم أقرب لأن يصبحوا خصوماً له.

هجوم "التيار" المتجدّد دوماً على الحكومة اللبنانية بالتوازي مع مساعيه لتحسين شروطه هو في الواقع هجوم على "حزب الله" أكثر منه على الرئيس نجيب ميقاتي، ذلك لأن باسيل يرغب بالضّغط على "الحزب" وإظهار أنه قادر على الذهاب اعلامياً وسياسياً الى أقصى النقيض، ليتحوّل لخصمٍ جدّي للحزب ويُفقِدُه الغطاء المسيحي الذي لطالما قام بتأمينه له طوال الفترة الماضية.

في هذا الإطار يعمل باسيل على فتح أبواب التواصل مع قوى المعارضة، مع علمه المسبق بأنه لن يتمكّن من الوصول معهم إلى درجة أكبر من تلك التي وصل إليها خلال تقاطعه على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، ما يعني أن تحالفه مع "المعارضة" هو أمر شبه مستحيل في المرحلة الراهنة، وعليه فإنّ هدفه بات واضحاً من خلال سلسلة الخطوات التي يقوم بها.

يريد باسيل "رفع سعره" لدى "حزب الله" لأنه يُدرك فعلياً أنه عاجز عن خوض أي تحالف مع طرف غير "الحزب" في المرحلة المُقبلة في لحظة تصحيح العلاقة، لذلك فهو يرغب بأن يخضع مسار التصحيح لشروطه هو، وبالتالي يريد إرسال رسالة للحزب مفادها أنه جاهز للطلاق النهائي آملاً بأن يكون هذا التلويح وسيلة للضغط على "الحزب" يحسّن من خلالها وضعيته التفاوضية من الآن وحتى وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية والتموضع ضمن تسوية سياسية ورئاسية جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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