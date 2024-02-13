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لبنان

اعتصام أمام بلدية طرابلس.. اليكم السبب

Lebanon 24
13-02-2024 | 02:35
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ينفذ عدد من العمل اعتصاما امام بلدية طرابلس للمطالبة بمستحقاتهم وذلك بحضور رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد ونقيب عمال الميناء احمد مرسلي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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