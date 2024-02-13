اعتصام أمام بلدية طرابلس.. اليكم السبب

ينفذ عدد من العمل اعتصاما امام بلدية طرابلس للمطالبة بمستحقاتهم وذلك بحضور رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد ونقيب عمال الميناء احمد مرسلي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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