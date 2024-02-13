عشية ذكرى 14 شباط... مولوي ووفد من دار الفتوى زارا ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه منذ ساعات الصباح تتقاطر الوفود الرسمية والشعبية الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت قبل يوم من احياء ذكرى 14 شباط.

وحضر الى الضريح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الذي وضع اكليلا من الزهر وقرأ الفاتحة، في حضور الامين العام ل"تيار المستقبل" احمد الحريري ووفد من كشافة المستقبل ومنسقي المناطق في التيار ورئيس جمعية بيروت للتنمية احمد هاشمية.

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كما حضر وفد كبير من دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.

كما وضع اكليل من الزهر على الضريح باسم "حركة شباب لبنان".