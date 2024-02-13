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لبنان

فارق الحياة بعد تعرضه لحادث أمس

Lebanon 24
13-02-2024 | 04:02
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توفي الشاب "احمد سورب" سوري الجنسية من سكان بلدة برج العرب في عكار متأثراً بجراحه بعد حادث السير الاليم الذي تعرض له ليل امس على اوتوستراد حلبا الدولي - جسر عرقا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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