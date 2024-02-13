فارق الحياة بعد تعرضه لحادث أمس

توفي الشاب "احمد سورب" سوري الجنسية من سكان بلدة برج العرب في عكار متأثراً بجراحه بعد حادث السير الاليم الذي تعرض له ليل امس على اوتوستراد حلبا الدولي - جسر عرقا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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