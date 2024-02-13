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لبنان

السفيرة الاميركية زارت الحريري: اللقاء كان ممتازًا

Lebanon 24
13-02-2024 | 04:04
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استقبل الرئيس سعد الحريري صباح اليوم في "بيت الوسط" السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، بحضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، وعرض معها آخر المستجدات.
بعد اللقاء، وصفت جونسون الاجتماع بأنه "كان ممتازا".
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