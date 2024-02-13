السفيرة الاميركية زارت الحريري: اللقاء كان ممتازًا

استقبل الرئيس سعد الحريري صباح اليوم في "بيت الوسط" السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، بحضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، وعرض معها آخر المستجدات.



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بعد اللقاء، وصفت جونسون الاجتماع بأنه "كان ممتازا".