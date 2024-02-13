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لبنان

هل فعلاً باتت النبطية في دائرة الاستهداف؟ قائد اليونيفيل يوضح

Lebanon 24
13-02-2024 | 04:06
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رداً على بعض التقارير الإعلامية التي زعمت ان اليونيفيل أبلغت الجيش نقلاً عن تل أبيب بأنّ مدينة النبطية برمّتها باتت ضمن دائرة الاستهداف، قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي انه اطلع على هذه التقارير "وبصراحة لست على علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم ذكره".
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وأضاف: "نلتقي في كثير من الأحيان مع شركائنا الاستراتيجيين في القوات المسلحة اللبنانية لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة على طول الخط الأزرق، وتكون هذه المناقشات سريّة".

وتابع تيننتي: "تبذل بعثة اليونيفيل قصارى جهدها لتهدئة التوترات ومنع سوء الفهم الخطير بين الأطراف (القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي)، الى جانب مواصلة أنشطتنا اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات".
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