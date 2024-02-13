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لبنان

اصلاح اعطال في جبين بعد الاستهداف الاسرائيلي

Lebanon 24
13-02-2024 | 03:51
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تقوم شركة مراد فرع الصيانة في الناقورة بمواكبة من الجيش ومركز طير حرفا التطوعي في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بإصلاح اعطال الكهرباء في بلدة الجبين بعد العطل الذي تسبب جراء الغارة امس، بحسب ما أفادت "مندوبة لبنان 24".
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كهرباء

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