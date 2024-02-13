اصلاح اعطال في جبين بعد الاستهداف الاسرائيلي

تقوم شركة مراد فرع الصيانة في الناقورة بمواكبة من الجيش ومركز طير حرفا التطوعي في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية بإصلاح اعطال الكهرباء في بلدة الجبين بعد العطل الذي تسبب جراء الغارة امس، بحسب ما أفادت "مندوبة لبنان 24".

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