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لبنان

فك اضراب موظفي "الخليوي"... وتسليم بطاقات التشريج

Lebanon 24
13-02-2024 | 04:48
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استقبل النائب فريد هيكل الخازن، في دارته في جونيه، نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي. 
وبنتيجة الاجتماع، اعلنت النقابة فكّ الاضراب بمبادرة حسن نية من دارة الخازن وتسليم بطاقات التشريج الى السوق. 
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بالمقابل، نقل الخازن عن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، "التزامه وسعيه العمل بجهد على تحصيل حقوق الموظفين ورواتبهم لما فيه مصلحة قطاع الاتصالات". 


وقد جرى أثناء الاجتماع اتصال مع رئيس لجنة الاتصالات النائب ابراهيم الموسوي ومقرر اللجنة النائب قبلان قبلان الذين باركا هذه المساعي الخيرة لما فيه مصلحة الجميع. 


وقد شكرت النقابة النائب الخازن والجميع على هذه المساعي الخيّرة.
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