Advertisement

لبنان

النائب جنبلاط استعرض المستجدات مع السفير التونسي

Lebanon 24
13-02-2024 | 05:49
A-
A+
Doc-P-1163798-638434264243219159.jpg
Doc-P-1163798-638434264243219159.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وتونس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:59 | 2024-02-13
04:30 | 2024-02-13
08:38 | 2024-02-13
08:32 | 2024-02-13
08:28 | 2024-02-13
08:25 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24