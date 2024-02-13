النائب جنبلاط استعرض المستجدات مع السفير التونسي

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، السفير التونسي في لبنان بوراوي الإمام، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وتونس.