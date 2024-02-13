Advertisement

لبنان

بلدية كفردبيان علقت على ما نشر عن "إذلال المتزلجين".. وهذا ما قالته

Lebanon 24
13-02-2024 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1163806-638434283692913591.jpg
Doc-P-1163806-638434283692913591.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت بلدية كفردبيان على "خبر ورد في أحد مواقع التواصل الاجتماعي الاخبارية بعنوان: "إذلال للمتزلجين في كفردبيان".
 
 
وقالت في بيان لها: "اللافت في الخبر توقيته في خضم خلفية حادثة حصلت منذ يومين في أحد فنادق البلدة"، موضحة أن "عنوان الخبر وطريقة صياغته غير صحيحة بتاتًا إذ إن شرطة بلدية كفردبيان تقوم منذ الصباح الباكر ومن ضمن إمكاناتها بالتواجد على الطرق والمستديرات وعلى مداخل مراكز التزلج ، لتنظيم السير ومنع مرور الباصات الى مراكز التزلج في أيام الاعياد وأيام  عطلة نهاية الاسبوع".
Advertisement
 

وأضافت: "خلال الأسبوع الماضي أعطت مدارس لبنان كافة عطلة تزلج لتلاميذتها فتوجه معظمهم إلى كفردبيان، والبنى التحتية للمنطقة موجودة منذ خمسينيات القرن الماضي وهي لا تستطيع استيعاب هذا الكم من المتزلجين ورواد المنطقة للتنزه في وقت واحد".
 
 
وأوضحت أن "البلدية ترسل منذ أشهر كتبًا الى وزارة الأشغال العامة والنقل لصيانة الطرق وتأهيلها وتوسيعها ولكن من دون جدوى"، معتبرة أن "وصف انتظار الناس في صفوف امام المطاعم ومدخل منتجع التزلج بالإذلال، أمر مبالغ فيه ولا يمت الى الواقع بصلة. والدليل أن السائح في باريس ودبي مثلًا ينتظر في صفوف طويلة  للدخول الى برج خليفة أو برج إيفل ، وينتظر لساعات أمام أحد المطاعم الشهيرة  في الخارج في البرد وتحت المطر للحصول على وجبة طعام من دون تذمر لا بل يتباهون بمدة الانتظار".
 
وختمت البلدية بيانها قائلة: "يبدو أننا أصبحنا خبراء في ضرب ما تبقى من السياحة في لبنان وبخاصة مع الحرب التي يمر فيها لبنان وما إن مرت أيام قليلة على افتتاح موسم طال انتظاره حتى بدأنا بجلد أنفسنا لغايات معروفة وواضحة للجميع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:59 | 2024-02-13
04:30 | 2024-02-13
08:38 | 2024-02-13
08:32 | 2024-02-13
08:28 | 2024-02-13
08:25 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24