وزير الدفاع استقبل وزير المهجرين والنائب عطالله.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وجرى التداول في الأوضاع العامة.

كما أجرى وزير الدفاع مع النائب غسان عطالله، جولة أفق تناولت شؤون الساعة في البلاد.