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لبنان

وزير العدل ينعى القاضي منصور: نادرٌ في إسمه وصفاته

Lebanon 24
13-02-2024 | 07:31
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نعى وزير العدل القاضي هنري الخوري، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر منصور، وقال: "فُجعَ القضاء اليوم برحيل قاض عصامي شاب تاركاً بصمة وجرحاً يلف جسم العدالة".

وأضاف: "رحل القاضي نادر منصور، رجل الأسرة، الأب الحنون المحب لعمله والمتفاني في عطائه في سبيل الحق ورسالة القضاء، مخلّفاً إرثاً من مسيرة قضائية ناصعة ومن محبة غمرت قلوب زملائه بطيبته وأخلاقه وقربه من الناس. نادرٌ في إسمه وصفاته، سيبقى في قلوبنا قضاةً ومحامين ومتقاضين، وفي قلب كل مَن عرفه".
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وتابع: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وخالص عزائنا للزميلة الصابرة أميرة ولوالديه وأبنائه ولأفراد عائلته جميعاً وللجسم القضائي النازف برحيله".
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