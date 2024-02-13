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لبنان

حزب الله شيّع 3 شهداء في طلوسة

Lebanon 24
13-02-2024 | 07:34
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شيّع "حزب الله" في بلدة طلوسة الجنوبية، الشهداء حسن أحمد ترمس وحسين جميل حاريصي وأحمد حسين ترمس، بمسيرة حاشدة شارك فيها عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، ومسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله" عبد الله ناصر، وعلماء دين وشخصيات وفاعليات وعوائل شهداء، وحشد من أبناء البلدة، وعدد من القرى والبلدات المجاورة.
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وتخللت مراسم التشييع كلمة للنائب فياض، قال فيها: "نحن نقول أمام هذا التوسع في العدوان الذي يمارسه العدو الإسرائيلي تجاه القرى الجنوبية والمناطق اللبنانية، إذا كان يظن أن ممارساته هذه ستدفع المقاومة إلى التراجع، فإنه مخطئ، وبالتالي، فإن المقاومة تقول إن كل شيء بقدر، وأن كل عدوان بحسبان، وأن ما يمارسه العدو ردت عليه المقاومة وسترد عليه، وإن ما يجري الآن سيبدو متواضعاً ومحدوداً إذا ما قيس في رد المقاومة إذا أمعن هذا العدو في التوسّع وذهب بعيداً في عدوانه".
 
 
وأضاف: "إن ما نشهده اليوم ليس هو فقط وليد التوحّش الإسرائيلي والعدوانية الإسرائيلية، وإنما أيضاً يحصل بتأثير من حسابات شخصية لقيادة إسرائيلية منحطّة ومتخلّفة وفاسدة، وإن هذه القيادة على استعداد أن تذهب بعيداً في جنونها لإحراق المنطقة بأكملها".

وشدد النائب فياض على أن "هذا العدو الإسرائيلي يعرف جيداً أن هذه المقاومة ذات مصداقية وهو يعرف هذا الأمر قبل غيره، فلقد خبرها على مدى عقود طويلة، وهي ليست من جماعة الأقوال دون الأفعال، ولذلك نحن سنمارس كل حق في سبيل الدفاع عن أهلنا ووطننا وقضيتنا وفي سبيل مؤازرة غزة، وإن لم تقف هذه الحرب على غزة، فإن مقاومتنا ماضية في هزيمة هذا العدو، الذي سينهزم وإلى مزيد من الهزيمة، والمقاومة ستنتصر وإلى مزيد من الانتصارات".
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