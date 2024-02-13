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لبنان

في ذكرى استشهاد والده.. ارسلان اتصل بالحريري معزياً

Lebanon 24
13-02-2024 | 07:41
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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان "أنّ رئيس الحزب طلال أرسلان أجرى ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة السابق سعد الحريري وهنّأه بعودته بالسلامة، كما قدّم له التعازي في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري". 
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