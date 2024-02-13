خوف وهلع.. سماع صوت انفجار قوي في أبلح

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع دوي انفجار قوي في ابلح - زحلة، ما ادى الى حال من الخوف والهلع لدى الاهالي، ليتبيّن لاحقاً أنه ناجم عن انفجار اطار شاحنة.

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