Advertisement

لبنان

خبر عاجل من الجنوب.. إسقاط طائرة إسرائيلية هذا نوعها

Lebanon 24
13-02-2024 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1163834-638434330490309827.jpg
Doc-P-1163834-638434330490309827.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اسقاط طائرة مسيّرة اسرائيلية من نوع سكاي لارك على الحدود مع فلسطين المحتلة. 
 
ولاحقاً، أعلن حزب الله في بيان أنه سيطر على مسيّرة ‏اسرائيلية من نوع سكاي لارك وهي بحالة فنية جيدة. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيد حسن نصرالله: الحرس الثوري الايراني هو السند الحقيقي لكل حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة
lebanon 24
13/02/2024 15:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الوجه الآخر لفلسطين رغم الحرب.. لوحة قرب لبنان لا توصف وسحرٌ يتحدى النار
lebanon 24
13/02/2024 15:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": معلومات عن إرتقاء شهداء في غارة طيرحرفا وهم من التابعية الفلسطينية
lebanon 24
13/02/2024 15:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24
4 مصادر أمنية لرويترز: شخصية فلسطينية مقربة من حماس تنجو من ضربة إسرائيلية على بعد نحو 60 كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية تسفر عن مقتل 3 آخرين
lebanon 24
13/02/2024 15:54:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فلسطين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:59 | 2024-02-13
04:30 | 2024-02-13
08:38 | 2024-02-13
08:32 | 2024-02-13
08:28 | 2024-02-13
08:25 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24