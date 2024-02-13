خبر عاجل من الجنوب.. إسقاط طائرة إسرائيلية هذا نوعها

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اسقاط طائرة مسيّرة اسرائيلية من نوع سكاي لارك على الحدود مع فلسطين المحتلة.

ولاحقاً، أعلن حزب الله في بيان أنه سيطر على مسيّرة ‏اسرائيلية من نوع سكاي لارك وهي بحالة فنية جيدة.