خلف: الفراغ في سدة الرئاسة عمل انتحار

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توجه النائب ملحم خلف الى النواب في تصريح له في يومه الـ390 في مجلس النواب، قائلا: "لقد اصبح الفراغ في سدة الرئاسة كما في اغلب سلطات الدولة مدويا"، لافتا إلى أن "الفراغ المدوي تدميرا واقصاء وتمييزا، يتوقف حين نحضر جميعا الى المجلس النيابي وننصاع الى احكام الدستور خصوصا ان الحضور لانتخاب رئيس للجمهورية هو قاعدة وجوبية".وأضاف: "لقد اصبح الفراغ في سدة الرئاسة عمل انتحاري لانفسنا وللسلطات كافة. فهذا الفراغ هو فعل استكبار وتعال واستخفاف وتجاهل لمعاناة شعبنا وأهلنا الذين كفروا بنا وبتباعدنا عن بعض وباقصائنا لبعضنا البعض وبتفردنا بما تبقى بين أيدي بعضنا من سلطة".وتابع: "أعود اليكم وأدعوكم الى فعل انقاذ يخرج شعبنا من تداعيات الاستمرار في فراغ سدة الرئاسة ولنتواجد في القاعة العامة صباح كل يوم ابتداء من يوم الاثنين 19 شباط، فنقول سوية وبالصوت العالي، ان المجلس النيابي هو في حكم المنعقد لانتخاب رئيس للبلاد، فنشرع فور حضور الاغلبية المشار اليها في المادة 49 من الدستور الى انتخاب رئيس للجمهورية فيكون المدخل للانتظام العام".