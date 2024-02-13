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لبنان

البيسري بحث والسفير الأردني في التطورات

Lebanon 24
13-02-2024 | 08:32
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 استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد.
 
 
وبحث الجانبان بالتطورات في المنطقة، وسُبل التعاون في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
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