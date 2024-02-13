البيسري بحث والسفير الأردني في التطورات

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد.

وبحث الجانبان بالتطورات في المنطقة، وسُبل التعاون في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.