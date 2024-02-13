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لبنان
البيسري بحث والسفير الأردني في التطورات
Lebanon 24
13-02-2024
|
08:32
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد.
وبحث الجانبان بالتطورات في المنطقة، وسُبل التعاون في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.
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