الراعي استقبل سفيرة اليونان.. وهذا ما تناوله اللقاء

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، في زيارة بروتوكولية تعارفية.



Advertisement

كما استقبل البطريرك سفير لبنان السابق في الفاتيكان العميد المتقاعد جورج خوري.



ومن الزوار ايضا وفد من طرابلس ضم الشيخ مالك الشعار، الوزير السابق محمد الصفدي وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف. وخلال اللقاء، بحث الراعي والسفيرة بالوضع في لبنان والمنطقة، وقد اعربت السفيرة عن "سعادتها بلقاء الراعي"، ولمست مدى "متابعته للأمور الجارية وحبّه للشعب اللبناني ولمصلحة لبنان"، كما تمنت للكنيسة المارونية" المزيد من الثبات" بمناسبة عيد مار مارون.كما استقبل البطريرك سفير لبنان السابق في الفاتيكان العميد المتقاعد جورج خوري.ومن الزوار ايضا وفد من طرابلس ضم الشيخ مالك الشعار، الوزير السابق محمد الصفدي وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.