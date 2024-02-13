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لبنان
تنبيه من جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: كفالة المصنّع هي الضمانة الوحيدة للسيارات
Lebanon 24
13-02-2024
|
10:19
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إنّ جمعية AIA، الّتي تضمّ الممثلين المعتمدين في لبنان لجميع صانعي المركبات في العالم، تهيب بالمستهلك اللبناني التّأكّد من الحصول على الكفالة الأصلية من الشركة المصنّعة قبل شراء السّيارات الجديدة، ومنها الكهربائية والهجينة. فعند شراء هذه السيارات الجديدة، من معارض أو تجّار وليس من المستورد أو الموزّع المعتمد، يكون المستهلك قد عرّض سلامته واستثماره للخطر. والكفالة الّتي يعد بها التّجار والمعارض المستهلكين هي كفالة شخصيّة لا تلزم المصنّع ولا قيمة لديها، كما أنّها لا تؤمّن قطع الغيار الأصلية، وتفتقر إلى الصيانة المحترفة والمدرّبة.
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وحدها السيارات المباعة من قبل ممثلي المصانع العالمية في لبنان تحظى بالكفالة الموثوقة، وتضمن الحصول على قطع تبديل أصلية، لا سيّما بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة. وهي وحدها خاضعة للصيانة الدورية من قبل مهندسين واخصائيين مؤهلين، ومشمولة في حملات الاستدعاءات ((Recall واجراءات الرقابة المستمرّة على الأنظمة الالكترونية وبرمجتها.
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