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لبنان

اطلاق نار بين الجيش ومطلوبين وسقوط جريح.. هذا ما يجري في بريتال

Lebanon 24
13-02-2024 | 10:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة كبيرة من مخابرات الجيش أوقفت عدداً من أفراد عصابة لسرقة السيارات في بلدة بريتال. 
 
وأسفر تبادل إطلاق النار بين الجيش والمطلوبين عن اصابة شخص مدني عن طريق الخطأ. 
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واستقدم الجيش تعزيزات اضافية. 
 
 
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