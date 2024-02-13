اطلاق نار بين الجيش ومطلوبين وسقوط جريح.. هذا ما يجري في بريتال

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة كبيرة من مخابرات الجيش أوقفت عدداً من أفراد عصابة لسرقة السيارات في بلدة بريتال.

وأسفر تبادل إطلاق النار بين الجيش والمطلوبين عن اصابة شخص مدني عن طريق الخطأ.

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واستقدم الجيش تعزيزات اضافية.