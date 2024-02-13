القاصر نرجس غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر:نرجس علي البرهان (من مواليد عام 2007، لبنانيّة)التي غادرت، بتاريخ 11-2-2024، منزل ذويها، الكائن في بلدة عمار البيكات – قضاء عكّار، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر حلبا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 690002-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.