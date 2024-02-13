وزير الزراعة استقبل الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث

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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتورة تمارا الزين.وخلال اللقاء، تم البحث في سبل توطيد العمل المشترك والشراكة بين المجلس والوزارة في كل المجالات.كما تم التطرق الى ما يشهده الجنوب اللبناني من اعتداءات يومية من العدو الاسرائيلي، لا سيما الاستهدافات المعادية بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا، وبشكل يومي منذ 128 يوما.وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية بشكل علمي دقيق لوضع التقارير والدراسات اللازمة في هذا الشأن".