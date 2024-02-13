هذا ما حصل في المعمورة بالضاحية الجنوبية أمس

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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، انه "بتاريخ 12/2/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعمورة - الضاحية الجنوبية، السوريين (م.ف.) و(م.ج.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها ولدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات ومبلغا ماليا".وتابع البيان: "سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".