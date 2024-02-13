Advertisement

لبنان

هذا ما حصل في المعمورة بالضاحية الجنوبية أمس

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1163907-638434452386448758.jpg
Doc-P-1163907-638434452386448758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، انه "بتاريخ 12/2/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المعمورة - الضاحية الجنوبية، السوريين (م.ف.) و(م.ج.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها ولدخولهما خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات ومبلغا ماليا".
Advertisement


وتابع البيان: "سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:59 | 2024-02-13
12:48 | 2024-02-13
12:13 | 2024-02-13
11:56 | 2024-02-13
11:40 | 2024-02-13
11:34 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24