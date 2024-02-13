حجز الدراجات النارية في الميناء... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من فصيلة الميناء بالتعاون مع شرطة بلدية الميناء ودورية من سرية طرابلس في قوى الامن الداخلي، تقوم بحجز الدراجات النارية التي تسير على الرصيف العام المعدّ للمشاة على طول الكورنيش البحري للمدينة.

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